9. Juni 2021

ALSDORF – Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung auf der L 284

Montagabend, 07. Juni 2021, gegen 18:15 Uhr befuhr ein 69jähriger Pkw-Fahrer die L 284 aus Grünebach kommend in Richtung Betzdorf. Ein 62jähriger Fahrzeugführer befuhr die L 280 aus Schutzbach kommend, um an der Einmündung zur L 284 in Richtung Betzdorf abzubiegen. Hierbei missachtet er die Vorfahrtberechtigung des nahenden Pkw. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden von circa 3.000 Euro entstand. Quelle: Polizei