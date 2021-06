Veröffentlicht am 9. Juni 2021 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Montagnachmittag, 07. Juni 2021, ist es zwischen 17:30 und 17:45 Uhr zu einem Unfall im Kreisel in der Koblenzer Straße in Hachenburg auf Höhe der Hausnummer 31 gekommen. Ein grauer Mercedes ist auf der Fahrerseite beschädigt worden. Der Unfallverursacher stieß beim Einfahren in den Kreisverkehr gegen ihn und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden. Quelle: Polizei