Veröffentlicht am 9. Juni 2021 von wwa

HERDORF – Ölwanne an Fahrbahnteiler in Herdorf aufgerissen

Montagabend, 07. Juni 2021, gegen 18:30 Uhr befuhr eine 35jährige Pkw-Fahrerin den Parkplatz eines Baumarktes in Herdorf, um anschließend in den Kreisverkehr einzufahren. Hierbei übersah sie den Fahrbahnteiler. Durch das Überfahren des Teilers, beschädigte sie sich die Getriebeabdeckung ihres Fahrzeuges, so dass Öl herausfloss. Das Getriebeöl musste vom Bauhof der Stadt Herdorf beseitigt werden. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden am Fahrzeug. Quelle: Polizei