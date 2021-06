Veröffentlicht am 10. Juni 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Neue Tourismushomepage für den Landkreis Altenkirchen

Es tut sich was in Sachen Tourismus im Landkreis: Wie die Kreisverwaltung mitteilt, geht am 8. Juni eine neue Tourismus-Homepage online, um die Region touristisch professionell und nachhaltig darzustellen und zu vermarkten. Gäste können sich umfassend über einen Urlaub in der Region Westerwald-Sieg (Landkreis Altenkirchen) informieren und direkt digital Unterkünfte oder Führungen buchen. Die Seite ist in Kooperation mit den sechs Verbandsgemeinden des Kreises und dem Westerwald Touristik-Service entstanden.

Unter der URL www.westerwald-sieg.de ist die Homepage an die Internetpräsenz des Westerwald Touristik-Service angegliedert und im gleichen Design konzipiert. Hinterlegt ist das landesweite Datenmanagementsystem „feratel Deskline“.

Die Homepage ist ein Baustein des seit Oktober letzten Jahres laufenden LEADER-Projektes „Weiterentwicklung der Tourismusstrukturen im Landkreis Altenkirchen“. Mit dem Projekt soll der Tourismus besser strukturiert professionalisiert werden. Gemeinsam mit den Verbandsgemeinden und den Leistungsträgern wird an einem Konzept gearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen.

Mit der Homepage soll vor allem eine ganzheitliche Darstellung und einheitliche überregionale Vermarktung angestrebt werden. Über die neue Homepage haben Leistungsträger aus der Region wie Gastronomen, Gästeführer oder Übernachtungsbetriebe nicht nur die Möglichkeit, ihre Angebote darzustellen, sondern auch eine digitale Buchung anzubieten. Beim Einpflegen der Daten und Gästebuchungen werden die Anbieter zukünftig von den Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung, Jana Dott, Gabi Wäschenbach und Andrea Leicher kompetent beraten und unterstützt.

Gerne werden weitere Betriebe und Angebote über die Homepage veröffentlicht. Bei Interesse finden sich die zuständigen Mitarbeiterinnen des Projektes per Email unter westerwald.sieg@kreis-ak.de oder telefonisch unter 02681-813737. Fotos: