Veröffentlicht am 10. Juni 2021 von wwa

MICHELBACH – Blühender Friedhof in Michelbach

Die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung hat der Ortsgemeinde entsprechendes Saatgut, eine Pflanzanleitung und ein Informationsschild zur Verfügung gestellt. In einer Gemeinschaftsaktion wurde in der Ortsgemeinde Michelbach der Boden zur Aussaat vorbereitet und rund 300 Quadratmeter Blühfläche eingesät. Die Fläche liegt direkt unterhalb des Michelbacher Friedhofs auf der Streuobstwiese und wird in Kürze mit Bienenstöcken versehen, die hier sicher eine schöne neue Heimat finden. Ein herzliches Dankeschön richtete die Ortsbürgermeisterin Alexandra Schleiden an alle fleißigen Helfer. Weitere Fotos zur Aktion finden sich unter www.michelbach-westerwald.de. Foto: OG Michelbach