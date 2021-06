Veröffentlicht am 9. Juni 2021 von wwa

ORFGEN – Flursäuberung 2021 in Orfgen einmal anders

In den vergangenen Jahren wurde die Flursäuberungen in der Ortsgemeinde Orfgen gemeinsam durchgeführt. Dies war leider aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich. Nachdem in der letzten Ortsgemeinderatssitzung die Idee aufkam, die Flursäuberung mit gemeinsamen Spaziergängen durchzuführen, wurde diese Idee jedoch wieder verworfen. Es wurden die Bewohner der Ortsgemeinde in einem Anschreiben gebeten den Müll bei Spaziergängen, Gassigängen und Fahrradtouren zu sammeln. Durch die Ortgemeinde wurden hierfür Müllbeutel zur Verfügung gestellt. Es konnte daraufhin über zwei Wochen Bewohner der Ortsgemeinde beobachtet werden, die mit Tüten bewaffnet Fahrradtouren, Hundespaziergänge und Wanderungen durchführten. Neben Kinderwagen, Bollerwagen, E-Bikes und Fahrrädern wurden hier auch zwei Ponys als „Mülltransporter“ eingesetzt.

Samstag konnten die gesammelten Abfälle beim Ortsbürgermeister abgegeben werden. Als Lohn gab es für die Sammler eine kleine Überraschung, über die sich nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die vielen Kinder und Jugendlichen freuten, die sich an der Aktion beteiligt haben. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat bedankten sich bei allen Helfern für den geleisteten Einsatz. Foto: OG Orfgen