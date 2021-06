Veröffentlicht am 9. Juni 2021 von wwa

BIRNBACH – Auch auf dem Birnbacher Friedhof blüht es bald!

Auf dem Friedhof in Birnbach tummeln sich hoffentlich bald wieder Bienen, Hummeln und andere Insekten an einem ‚Buffet‘ in Form eines Blütenmeers. Denn dank dem Projekt „Blühender Friedhof“ der Kreisverwaltung Altenkirchen bekommen die Insekten einen neuen Zufluchtsort und werden hoffentlich bald wieder mehr. Mario Müller – Vorsitzender Friedhofzweckverband