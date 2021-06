Veröffentlicht am 12. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausrichter sagen Empfang der Wirtschaft 2021 ab

Mit Rücksicht auf die schwierige Lage ist der Empfang der Wirtschaft 2021 im Landkreis Altenkirchen das falsche Zeichen an die Unternehmen. „Unter Wahrung der geltenden Hygienemaßnahmen wäre eine Präsenzveranstaltung mit mehreren Hunderten Gästen im Spätsommer in geschlossenen Räumen ohnehin nicht zu verantworten und sinnvoll zu organisieren“, so Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für Altenkirchen und Neuwied.

Die Ausrichter planen, den Empfang wieder 2022 im bewährten Format anzubieten. Gastgeber 2022 bleibt die Firma Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG in Kirchen-Freusburg, die bereits seit zwei Jahren in den Startlöchern steht. Ausrichter des Empfangs sind die IHK Koblenz, Geschäftsstelle Altenkirchen, die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, die Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald und die Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald.