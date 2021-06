Veröffentlicht am 7. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Keine Neuinfektion am Montag – Inzidenz fällt auf 21,0

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Montag, 7. Juni 2021, um 15 Uhr.

Zu Wochenbeginn gibt es keinen weiteren Corona-Fall im Kreis Altenkirchen. Das ist der Stand am Montagnachmittag. Seit Beginn der Pandemie weist die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen insgesamt 4.884 laborbestätigte Infektionen und damit zwei weniger als am Sonntag aus, was auf eine statistische Bereinigung beim Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz zurückzuführen ist. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 55. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt laut LUA bei 21,0, die für das Land bei 24,2.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am vergangenen Samstag 557 Impfungen statt, dabei handelte es sich ausschließlich um Erstimpfungen. Am Sonntag gab es 516 Impfungen (515 Erstimpfungen, 1 Zweitimpfung), am Montag 510 (296 Erstimpfungen/214 Zweitimpfungen).

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.884

Steigerung zum 6. Juni: 0

Aktuell Infizierte: 55

Geheilte: 4.729

Verstorbene: 100

in stationärer Behandlung: 4

7-Tage-Inzidenz: 21,0

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.439

Betzdorf-Gebhardshain: 993

Daaden-Herdorf: 552

Hamm: 559

Kirchen: 713

Wissen: 628