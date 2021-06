Veröffentlicht am 8. Juni 2021 von wwa

NEUSTADT – 13jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 07. Juni 2021, gegen 07:45 Uhr an der Kreuzung Branchweilerhofstraße / Hagenstraße wurde ein 13jähriges Kind schwer verletzt. Eine 52jährige Autofahrerin befuhr die Hagenstraße in nördliche Richtung bis zur Kreuzung Branchweilerhofstraße, missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37jährigen Autofahrers. Es kam zum heftigen Zusammenstoß, in deren Folge das Fahrzeug des 37jährigen auf den rechten Bürgersteig geschleudert wurde.

Unglücklicherweise stand dort zu diesem Zeitpunkt ein 13jähriger Junge, der von dem Fahrzeug des Mannes erfasst wurde. Das Kind erlitt Verletzungen an Ober- und Unterschenkel und wurde durch den Rettungsdienst in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle und Foto: Polizei