HÖVELS – Auffahrunfall auf der B 62 in der Gemarkung Hövels

Freitagmittag, 04. Juni 2021, gegen 14:30 Uhr, befuhren eine 48jährige Fahrzeugführerin eines Chrysler Cherokee und nachfolgend ein 58jähriger Fahrzeugführer eines VW Passat die B 62 von Wissen kommend in Fahrtrichtung Betzdorf. In der langgezogenen Rechtskurve vor Niedergüdeln musste die vorausfahrende Frau abbremsen, da eine weiße Taube gegen ihre Windschutzscheibe prallte. Infolge Unachtsamkeit und mangelndem Sicherheitsabstand fuhr der nachfolgende VW-Fahrer trotz Bremsversuch auf. Ein 27jähriger Mitfahrer im VW Passat erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei