WISSEN – Verkehrsunfallflucht von Parkplatz in Wissen

Ein 72jähriger Fahrzeugführer eines Ford Focus bemerkte am Samstagvormittag, 05. Juni 2021, gegen 10.30 Uhr, dass sein Fahrzeug einen frischen Unfallschaden (Streifschaden vorne rechts) aufwies. Nach seinen Angaben kann der Unfallschaden nur am Freitagvormittag, 04. Juni 2021, in der Zeit zwischen 11.45 bis 12.00 Uhr entstanden sein, als er mit seinem Fahrzeug in Wissen auf Platz des Jahrmarktes parkte oder in der Zeit von 12.15 bis 13.15 Uhr, als er auf dem Parkplatz des REWE-XL in Wissen, Nisterstraße, parkte. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei