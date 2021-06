Veröffentlicht am 8. Juni 2021 von wwa

WISSEN – Pkw macht sich in der Böhmerstraße in Wissen selbständig

Am Sonntagvormittag, 06. Juni 2021, gegen 11:25 Uhr, parkte eine 28jährige Fahrzeugführerin ihren Seat Ibiza ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Böhmerstraße vor dem Anwesen Nr. 39 in Richtung Gymnasialstraße. Infolge mangelnder Sicherung machte sich der Pkw wenige Minuten später selbstständig und rollte einige Meter auf der stark abschüssigen Böhmerstraße hinunter, kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam zum Stehen. An Pkw und Laterne entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei