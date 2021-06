Veröffentlicht am 7. Juni 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – Rollerfahrer versuchen in Hamm vor der Polizei zu flüchten

Am frühen Freitagnachmittag, 04. Juni 2021, versuchten zwei Rollerfahrer vor einem Streifenwagen im Hamm/Sieg zu flüchten und sich so einer Kontrolle zu entziehen. Als beide Fahrer einen herannahenden Streifewagen wahrnahmen, wendeten sie schlagartig ihre Roller und flüchteten von einer Seitenstraße auf die B 256. Dort ignorierten sie fortlaufend die Anhaltesignale des Streifenwagens. Ein Fahrer konnte letztendlich gestoppt werden. Der zweite wendete erneut und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der zweite Fahrer sowie sein Roller, der ohne Versicherungsschutz geführt wurde, ermittelt werden. Beide Fahrer sind nicht im Besitz einer gültigen und für diese Roller erforderlichen Fahrerlaubnis. Sie müssen sich künftig als Beschuldigte im Strafverfahren verantworten. Quelle: Polizei