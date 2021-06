Veröffentlicht am 7. Juni 2021 von wwa

REGION – Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt auf der B 256

Sonntagmorgen, 06. Juni 2021, gegen 07:15 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass es auf der B 256 zu einem Verkehrsunfall gekommen sei, bei der eine Person verletzt wurde. Das Fahrzeug sei aus der Kurve geflogen und läge auf dem Dach im Feld.

Vor Ort ergab sich, dass sich der 19jährige Fahrzeugführer kurz vor dem Ortseingang kam er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit dem Genuss reichlicher Mengen Alkohol, in einer Linkskurve von der Fahrbahn nach rechts ab und überschlug sich dort in einem Feld. Er zog sich oberflächliche Verletzungen im Gesicht zu. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,41 Promille. Er wurde anschließend zur weiteren Untersuchung sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Quelle: Polizei