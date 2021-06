Veröffentlicht am 7. Juni 2021 von wwa

MONTABAUR – Sachbeschädigung am Fahrzeug in der Saynstraße in Hachenburg

Zwischen Freitag und Samstag, 04. und 5. Juni 2021, zwischen 20:00 und 06:30 Uhr wurde in der Saynstraße 36 in Hachenburg eine Sachbeschädigung an einem PKW begangen. Das hintere Kennzeichenschild eines grauen Audi ist verbogen sowie die Kennzeichenhalterung abgebrochen worden. Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden. Quelle: Polizei