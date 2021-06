Veröffentlicht am 9. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erste Themen des Bildungsprogramms sind wieder in Präsenz machbar! – Basisseminar Schamanismus und Lach-Yoga finden noch im Juni statt Am Samstag, den 12. und Sonntag, den 13. Juni 2021, von 10:00 bis 18:00 Uhr bzw. 10:00 bis 16:00 Uhr kann im Haus Felsenkeller das Basisseminar Schamanismus stattfinden.

Die Zahlen entwickeln sich positiv und die Temperaturen auch. Das macht es möglich, in der Erwachsenenbildung erste Highlights wieder in Präsenz durchzuführen. Der Felsenkeller hat in großen Räumen und auf dem weitläufigen Gelände ausgezeichnete Möglichkeiten, alle Auflagen zu erfüllen und das Richtige im Angebot bereits geplant: Schamanismus ist das wohl älteste Heilsystem der Welt. In einem veränderten Bewusstseinszustand, der Trance, haben SchamanInnen Zugang zur nichtalltäglichen Wirklichkeit, um von dort Hinweise zu Krankheit und Heilungsmöglichkeiten ihrer PatientInnen in die Alltagswelt zu bringen.

Der Schamanismus beinhaltet nicht nur Techniken, sondern ist auch, und vor allem, eine Form der Lebenshaltung. Alles ist beseelt und damit der Kommunikation zugänglich. Dies muss man erfahren und leben. Dieser Kurs soll dabei helfen die Verbindung zu individuellen Hilfs- und Schutzgeistern wiederzubeleben bzw. zu verstärken. Es sind noch wenige Restplätze verfügbar. Das Basisseminar ist Voraussetzung für weiterführende Seminare, die für die Zukunft auch im Haus Felsenkeller in Planung sind. Die Kursgebühr beträgt 150 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de.