Veröffentlicht am 7. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – SPD Ortsverein „Im Raiffeisenland“ dankt Heijo Höfer für 30 Jahre Politik als Beruf

Nach viereinhalb Jahren im Mainzer Landtag und mehr als zwei Jahrzehnten als Altenkirchener Verbandsgemeinde- und Stadtbürgermeister verabschiedete Ortsvereinsvorsitzender Matthias Gibhardt Heijo Höfer mit einem großen Dankeschön in den verdienten Ruhestand. In dieser Zeit prägte er mit Sachverstand und Geschick die Entwicklungen in unserer Region. Höfers Hobby, kochen am eigenen Herd und genussvolles Essen, gab auch den Anstoß zu einer gut gefüllten Küchenkräuterkiste als Geschenk. „Nun ist es Zeit, die Dinge ruhiger angehen zu lassen.“

„Für uns bist du, Heijo Höfer, eine wertvolle Stütze in der Partei- und Gremienarbeit“ betonte Matthias Gibhardt bei der Übergabe des Präsents, „wir profitieren in unserer politischen Arbeit, sehr von deinen Erfahrungen.“

Erhalten bleibt Heijo Höfer der SPD weiterhin als ehrenamtlicher Politiker in den kommunalen Gremien der Stadt, Verbandsgemeinde und im Kreis Altenkirchen und bis 2024 im Europäischen Ausschuss der Regionen. Auch im SPD Ortsverein „im Raiffeisenland“ ist Höfer als Geschäftsführer im Vorstand aktiv. Foto: