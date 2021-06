Veröffentlicht am 4. Juni 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nagelstudio „Sonja Fingerhut“ eröffnet am Samstag, 05. Juni in der Wilhelmstraße 52 in Altenkirchen

Mut zum Neubeginn zeigt die Nageldesignerin Sonja Fingerhut in der angespannten Corona-Zeit. Seit zwei Monaten renovierte sie ihr Designstudio in der Wilhelmstraße. Im neuen Glanz erschein jetzt die Räumlichkeit und lädt die Interessenten zum Verweilen ein. Mit ihrem Nagelstudio bringt Sonja Fingerhut eine auch farbliche Belebung in die Kreisstadt.

Die junge Frau ist seit 2001 Nageldesignerin und übte diesen interessanten Beruf nebenberuflich aus. Von Mai 2018 bis Oktober 2020 hatte sie eine kleine Ecke im megaSun Sonnenstudio Frankfurterstraße. Jetzt macht sie im Juni den großen Sprung in die Selbständigkeit. Gerne würde sie noch jemanden aus dem Bereich Beauty mit in das Studio nehmen. Doch das gestaltet sich in dieser Zeit als sehr schwierig.

Voll Spannung und positiver Zuversicht startet sie am Samstag, 05. Juni, ab 11:00 Uhr mit der Neueröffnung ihres Fingernagelstudios ins Geschäftsleben. Die Besucher am Samstag erwarten kleine Proseccodosen und es findet eine Verlosung von Kleinigkeiten und Gutscheinen statt. Fotos: Privat