Veröffentlicht am 5. Juni 2021 von wwa

ROSSBACH (Wied) Verkehrsunfallflucht in Roßbach (Wied)

Im Zeitraum von Mittwoch, 02. Bis Donnerstag, 03. Juni 2021, zwischen 23:30 und 12:30 Uhr, ist auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Wiedtalstraße in Roßbach (Wied) ein ordnungsgemäß geparkter BMW beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei