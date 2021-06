Veröffentlicht am 4. Juni 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Körperverletzung und Beleidigung

Ein 60jähriger Mann aus Bad Hönningen führte am Mittwochmittag, 02. Juni 2021, Beschwerde über das Parkverhalten einer Baufirma. Die Firma führte Arbeiten an einem Gebäude in der Nachbarschaft des Zeugen durch und parkten während dessen ihre Baufahrzeuge nach der Einschätzung des Anzeigenerstatters verkehrsgefährdend. Der Disput endete in Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung. Der 56jährige Bauträger schlug dem Anwohner mit der Faust ins Gesicht, während der Anwohner den Bauträger verbal beleidigte. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. Quelle: Polizei