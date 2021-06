Veröffentlicht am 2. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Vier neue Infektionen am Mittwoch – Inzidenz fällt auf 23,3

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Mittwoch, 2. Juni 2021, um 15 Uhr. Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis Altenkirchen mit Stand von Dienstagnachmittag 4.866 laborbestätigte Infektionen, das sind vier mehr als am Vortag. Als genesen gelten 4.681 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 85. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird beim Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz als offizielle Meldestelle des Landes Rheinland-Pfalz für Mittwoch mit 23,3 angegeben, der Wert für das Land liegt bei 32,2. Aufgrund unterschiedlicher Meldezeitpunkte führt das LUA derzeit einen Positiv-Fall mehr. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Mittwoch 512 Impfungen statt, 373 waren Erst-, 139 Zweitimpfungen.

Der Zugang zur Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr ist ab Montag, den 7. Juni, unter Einhaltung der ausgehängten Hygienevorschriften wieder möglich. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen erfolgte dies in den letzten Monaten nur nach vorheriger Terminabsprache. Weiterhin empfiehlt die Kreisverwaltung allerdings allen Bürgerinnen und Bürgern, zu prüfen, ob der Besuch des Kreishauses im Einzelfall zwingend nötig ist, oder ob sich ein Anliegen telefonisch, per E-Mail oder per Post erledigen lässt. Auch die KFZ-Zulassungsstelle, die ihren Service zuletzt komplett auf Terminvergabe umgestellt hatte, ist ab der nächsten Woche wieder vormittags in der Zeit von 8 bis 11.30 Uhr ohne Voranmeldung erreichbar, für die Nachmittage werden weiterhin Termine vergeben (Tel.: 02681-812363, online: https://timeacle.com/business/index/id/1672)

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.866

Steigerung zum 1. Juni: +4

Aktuell Infizierte: 85

Geheilte: 4.681

Verstorbene: 100

in stationärer Behandlung: 3

7-Tage-Inzidenz: 23,3

Impfzentrum Wissen: 373 Erstimpfungen, 139 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.434/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 992

Daaden-Herdorf: 552

Hamm: 549

Kirchen: 711/+1

Wissen: 628