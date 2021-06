Veröffentlicht am 3. Juni 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Fahrraddiebstahl in Rheinbreitbach

Dienstagabend, 01. Juni 2021, im Zeitraum zwischen 20:25 und 21:00 Uhr, wurde am LIDL-Markt in Rheinbreitbach ein Herren Trekkingrad entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss an einem Metallgeländer gesichert. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei