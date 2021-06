Veröffentlicht am 4. Juni 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Jugendamt des Kreises: Kompassgeber und Lotse in Kinder- und Jugendarbeit – Landkreis Altenkirchen bietet Kindern und Jugendlichen „Coaching-Zone“ mit vielen Angeboten

„Schule und Familie sind für junge Menschen wichtig, keine Frage. Trotzdem brauchen Kinder- und Jugendliche auch eine ‚Coaching-Zone‘, wo sie selbst mitgestalten, anpacken und mitbestimmen können – ein ‚Backstage-Angebot‘ fürs eigene junge und selbstbestimmte Leben.“ Anna Beck vom Jugendamt der Altenkirchener Kreisverwaltung macht deutlich: Das, was jungen Menschen im Kreis Altenkirchen in ihrer Freizeit an Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit geboten wird, ist viel mehr als eine willkommene Abwechslung zu Schule und Familie. Es geht darum, selbst und gemeinsam mit anderen Jugendlichen etwas auf die Beine zu stellen, mitzumischen und mitzureden, wenn es um die eigene Sache geht.

Pandemie schränkte gemeinsame Erlebnisse ein

„Die vielfältigen Angebote, die es bei uns gibt, tragen dazu bei, den Jugendlichen und ihren Interessen im Landkreis Altenkirchen eine Stimme zu geben, sie sind quasi hierfür der ‚Maschinenraum‘. Sie können hier ihr eigenes Ding machen – eigenverantwortlich und gemeinsam mit anderen. Und sie lernen dabei Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist und Selbständigkeit“, so Anna Beck. Und wenn es zu Hause oder in der Schule nicht rund läuft, können die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit für manchen durchaus auch ein Auffangnetz sein. Gerade die Corona-Pandemie habe viele Kinder- und Jugendliche im Kreis das extrem vermissen lassen, was Kinder- und Jugendarbeit auszeichne: Gemeinsame Freizeiterlebnisse und Begegnungen, das Aktivsein und Ausprobieren.

Im „Maschinenraum“ der Kinder- und Jugendarbeit ist viel los

Ob offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit oder Vereinssport: Um das eigene Ding zu machen und dabei neben Schule und Familie eigene Erfahrungen zu sammeln, gibt es im Kreis Altenkirchen für Kinder und Jugendliche eine Menge Möglichkeiten. Von Wald-Action-Tagen über Inlinerkurse und Medienworkshops bis zur Jugendleiterschulung – im „Maschinenraum“ der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Altenkirchen ist eine Menge los. „Die Vielfalt und die große Zahl der Partner, die bei uns etwas für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen, ist beeindruckend“, freut sich Mark Schneider, der Leiter des Jugendamtes, das für die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit eine Lotsenfunktion wahrnimmt: Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für den Kompass und das Qualitätsmanagement der Jugendarbeit vor Ort. Und sie unterstützen diejenigen, die etwas für Kinder und Jugendliche starten wollen oder schon gestartet haben.

Wer mehr über das Freizeit-Angebot für Kinder- und Jugendliche im Kreis Altenkirchen erfahren möchte, kann sich direkt an das Jugendamt wenden: Tel.: 02681-8125-13 oder -41, E-Mail: anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.

Foto: Der Landkreis Altenkirchen bietet Kindern und Jugendlichen eine „Coaching-Zone“ mit vielen Angeboten. (Foto: pexels.com)