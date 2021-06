Veröffentlicht am 4. Juni 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Geänderte Öffnungszeiten von Schnelltestzentren – ab sofort auch sonntags Tests in Altenkirchen

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat ihre Öffnungszeiten für das Schnelltestzentrum in Horhausen erweitert. Ab sofort sind auch samstags in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr kostenlose Testungen im Kaplan-Dasbach-Haus möglich sowie weiterhin mittwochs und freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr.

Die mobilen Teststationen in Kircheib (Montag), Flammersfeld (Dienstag), Eichelhardt (Mittwoch), Gieleroth (Donnerstag) und Oberlahr (Freitag) sind ab sofort in der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet.

In Abstimmung mit dem Betreiber des Testzentrums am TOOM-Baumarkt in Altenkirchen konnte erreicht werden, dass dort nun auch an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 12:00 bis 16:00 Uhr kostenlose Testmöglichkeiten bestehen. An allen anderen Wochentagen wird dort in der Zeit von 8:00 bis 20:00 Uhr getestet.

Eine aktualisierte Übersicht aller Testmöglichkeiten ist auch auf der Homepage der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld unter https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/aktuell/informationen-zum-coronavirus/testen zu finden.