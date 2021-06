Veröffentlicht am 3. Juni 2021 von wwa

FLAMMERSFELD – Einbruchsdiebstahl in Tennisheim Flammersfeld

In der Zeit von Montag, 31. Mai 2021, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 01. Juni 2021, 09.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Tennisheim in Flammersfeld, Ahlbacher Straße. Nachdem die unbekannten Täter eine Eingangstür aufgebrochen hatten, entwendeten sie aus dem Gebäude mehrere Kisten Bier. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Personen anschließend mit den gestohlenen Getränken durch die Ortslage Flammersfeld in Richtung Tierpark gezogen sind. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei