Veröffentlicht am 3. Juni 2021 von wwa

DATTENBERG – Vandalismus an der Grillhütte in Dattenberg

Montagmorgen, 31. Mai 2021, wurde der Linzer Polizei eine Sachbeschädigung an der Grillhütte in Dattenberg angezeigt. Unbekannte Täter hatten die Türen der Toilettenanlage im Laufe des Sonntags eingetreten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme fanden die Polizisten eine Geldbörse auf dem Gelände, die einem Jugendlichen aus Dattenberg zugeordnet werden konnte. Die Beamten überprüften die Anschrift, der Jugendliche gab an, er sei zwar an der Grillhütte mit Freunden gewesen, könne aber keine sachdienlichen Angaben zur Tat machen. Nach ersten Überprüfungen der Spurenlage konnte tatsächlich kein Tatzusammenhang konstatiert werden. Nach Angaben des Jugendlichen fehlten circa 100 Euro Bargeld. Quelle: Polizei