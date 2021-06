Veröffentlicht am 2. Juni 2021 von wwa

BIRNBACH – Nachtragsbericht zum Verkehrsunfall auf der B 8 bei Birnbach

Dienstagvormittag, 01. Juni 2021, um 11:24 befuhr ein 18 Jahre alter Fahranfänger mit einem Fiat die B 8 von Altenkirchen in Richtung Birnbach. Hinter dem Ende des zweispurigen Bereiches, in dem eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h angeordnet ist, geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter, schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug, einem VW Caddy der Straßenmeisterei Altenkirchen.

Der 18jährige Autofahrer und der Fahrer des Transporters wurden verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie dem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Einsatz waren eine Notärztin, zwei Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr von Weyerbusch und zwei Streifenwagen der Polizei Altenkirchen. Für die Bergungsarbeiten war die B

8 bis 13 Uhr gesperrt und wurde nach der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Altenkirchen wieder freigegeben. Quelle: Polizei