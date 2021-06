CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Fünf neue Corona-Infektionen am Dienstag – Inzidenz bei 28,7

Veröffentlicht am 1. Juni 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Fünf neue Corona-Infektionen am Dienstag – Inzidenz bei 28,7

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Dienstag, 1. Juni 2021, um 14 Uhr: Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis Altenkirchen mit Stand von Dienstagnachmittag 4.862 laborbestätigte Infektionen, das sind fünf mehr als am Vortag. Als genesen gelten 4.689 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen beträgt 73. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird beim Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz als offizielle Meldestelle des Landes Rheinland-Pfalz für Dienstag mit 28,7 angegeben, der Wert für das Land liegt bei 33,0. Aufgrund unterschiedlicher Meldezeitpunkte führt das LUA derzeit insgesamt zwei neue Positiv-Fälle mehr.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Dienstag 493 Impfungen statt, 361 waren Erst-, 132 Zweitimpfungen.

Angesichts des rückläufigen Infektionsgeschehens gelten mit Inkrafttreten der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz (22. CoBeLVO) am 2. Juni weitere Lockerungen. Darüber hat die Landesregierung am Dienstag informiert. Was jetzt unter anderem möglich ist (Quelle: corona.rlp.de):

Kontakte werden auf fünf Personen aus maximal fünf Hausständen zuzüglich Kinder bis einschl. 14 Jahren und Geimpfte bzw. Genesene beschränkt.

Grundsätzlich entfällt bei Außenaktivitäten die Testpflicht bei möglichst digitaler Kontakterfassung.

In der Gastronomie: Auch bei Inzidenz zwischen 50 und 100 im Innenbereich geöffnet; Wegfall der Testpflicht im Freien, Möglichkeit der Abholung von Speisen/Getränken an der Theke

Öffnung von Freizeiteinrichtungen (z.B. Minigolfplätze) und Freizeitparks im Freien (mit Maske, wo immer möglich sowie Kontakterfassung; zusätzlich Vorausbuchungspflicht im Freizeitpark). Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sind für den Publikumsverkehr geöffnet. Zur Steuerung des Zutritts gilt eine Vorausbuchungspflicht, außerdem die Maskenpflicht und die Pflicht zur Kontakterfassung. Das Bergbaumuseum des Kreises Altenkirchen in Herdorf-Sassenroth wird ab dem 8. Juni im Rahmen der geltenden Hygienevorschriften wieder öffnen.

Im Sport: Bei Inzidenz unter 100: Training (inklusive Kontaktsport) im Freien in der 10er Gruppe mit Trainer plus Geimpfte und Genesene, für Kinder bis 14 Jahre auch Kontaktsport draußen mit bis zu 25 Kindern, bei Inzidenz unter 50: Training inklusive Kontaktsport im Freien mit 20 Personen nebst Trainer plus Geimpfte und Genesene, innen mit zehn Personen (kontaktfrei und mit Trainer plus Geimpfte und Genesene) und 25 Kinder mit Kontakt auch innen;

Zuschauerinnen und Zuschauer beim Sport: bei Inzidenz unter 50 250 (statt 100) Zuschauerinnen und Zuschauer im Außenbereich möglich;

Öffnung der Freibäder und Badeseen mit Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent und weiteren Schutzmaßnahmen;

Saunen können öffnen mit Test und maximal 50 Prozent Belegung;

In den Hotels: Bewirtung der Gäste innen und außen, Frühstück auch als Buffet zulässig; Saunaöffnung zulässig, Wellnessangebote – auch Kosmetikanwendungen – und Hallenbadnutzung unter Auflagen für die Hotelgäste möglich im Rahmen der Kontaktbeschränkung.

In der Kirche: Gemeindegesang im Freien möglich, Musik/Gesang in der Kirche durch kleinere Ensembles möglich, Kommunion-/Konfirmations-/Firmunterricht zulässig.

Im Bereich außerschulische Bildung jetzt Angebote mit einer Person pro angefangene 10 qm (statt 20), ebenso im Bereich des Musik- und Kunstunterricht; weitere Erleichterung für Musik- und Kunstunterricht für Kinder in Gruppen bis zu 25 Kindern

Kultureinrichtungen (Theater, Kino etc.) innen und im Freien für 100 Zuschauer und Zuschauerinnen, bei Inzidenz unter 50 sind im Freien 250 Zuschauerinnen und Zuschauer möglich;

Proben in der Laienkultur im Rahmen der Kontaktbeschränkungen nebst Anleitungsperson, wobei Geimpfte und Genese nicht zählen, innen mit Testpflicht; im Freien mit bis zu zehn Personen nebst Anleitungsperson, wobei Geimpfte und Genese nicht zählen; Kinder draußen in Gruppen mit 25 Kindern;

Wichtig für den Kreis Altenkirchen: Werden in der 22. CoBeLVO Maßnahmen angeordnet, die das Unterschreiten einer in dieser Verordnung bestimmten Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen voraussetzen und unterschreitet der Landkreis an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz diesen Wert, so treten diese Maßnahmen an dem übernächsten Tag in Kraft. Das heißt für das AK-Land: Die Lockerungen treten am 3. Juni (Fronleichnam) in Kraft.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4862

Steigerung zum 31. Mai: +5

Aktuell Infizierte: 73

Geheilte: 4689

Verstorbene: 100