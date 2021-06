Veröffentlicht am 2. Juni 2021 von wwa

ALSDORF – Defibrillator in Alsdorf für jedermann zugänglich

In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates Alsdorf wurde die Anschaffung deines AED (Automatisierter Externer Defibrillator) beschlossen. In Zusammenarbeit mit Holger Mies vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Altenkirchen wurde das Projekt zügig umgesetzt. Der AED wurde in der Bell Oil Station von Pächter Matthias Köhler installiert und ist somit für alle Bürgerinnen und Bürger während der Öffnungszeiten zugänglich. Der Defibrillator hängt gut sichtbar in einem Wandschrank im Verkaufsraum der Tankstelle. Man hat sich für ein Gerät der Firma Mindray entschieden. Der AED ist ein sogenannter Vollautomat und hilft auch dem unkundigen Anwender nach dem Einschalten mit klaren Sprachanweisungen. Das Gerät hat eine Zulassung im Außenbereich sowie einen Umschalter zur Defibrillation bei Kindern. Ortsbürgermeister Rudolf Staudt dankte allen Beteiligten für die Unterstützung und hofft, dass das Gerät nie zum Einsatz kommen muss.

Foto: DRK – vl. Matthias Köhler, Holger Mies, Rudolf Staudt