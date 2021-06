Veröffentlicht am 2. Juni 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – ver.di-Pfalz ehrt Jubilarinnen und Jubilare für langjährige Mitgliedschaft

Über 2.600 Jubilarinnen und Jubilare aus der Region Pfalz ehrt der Bezirk Pfalz der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in diesem Jahr. In den vergangenen Jahren fanden die Feierlichkeiten immer im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße statt. Auf Grund von Corona, ist dies leider in diesem Jahr nicht möglich.

Der ver.di Bezirk Pfalz möchte es sich durch die Pandemie nicht nehmen lassen die Jubilare für ihre langjährige Mitgliedschaft zu würdigen. „Wir freuen uns, ein Konzept gefunden zu haben, um diese Jubilarehrung trotz Corona auf eine besondere Weise stattfinden lassen zu können“, sagt Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll.

Der Bezirk Pfalz hat auf seiner Internetseite www.pfalz.verdi.de zu jedem Jahrgang der Gewerkschaftszugehörigkeit einen Clip mit Highlights aus dem entsprechenden Eintrittsjahr hinterlegt. Ebenso ist eine kurze persönliche Ansprache an die Jubilare eingestellt. Die zu ehrenden ver.di Mitglieder erhalten in den nächsten Tagen ihre persönlichen Einladungen, in denen die Vorgehensweise auch noch einmal beschrieben wird. „Natürlich hoffen wir darauf, im nächsten Jahr wieder wie gewohnt unsere Ehrungen durchführen zu können. Aber in diesem Jahr müssen wir auf Grund von Corona neue Wege gehen. So findet die Jubilarehrung 2021 erstmalig virtuell statt“, ergänzt Alexander Stumpf, ehrenamtlicher Vorsitzender des ver.di Bezirks Pfalz.