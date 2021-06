Veröffentlicht am 2. Juni 2021 von wwa

NIEDERWAMBACH – Mehrere Sachbeschädigungen an Verkehrszeichen und -einrichtungen

In den frühen Sonntagmorgenstunden, 30. Mai 2021, wurde das Ortseingangsschild von Niederwambach (aus Richtung Steimel gesehen) derart verbogen, dass dieses neu einbetoniert werden muss. Im Kreuzungsbereich der K 132 zur K 134 wurde ein Verkehrszeichen herausgerissen und in einen Graben geworfen. An der K 134 zwischen Lahrbach und Niederwambach wurden alle

Leitpfosten aus ihrer Verankerung gerissen. Der hierdurch entstandene Schaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen unter 02681/9460 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei