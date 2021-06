Veröffentlicht am 2. Juni 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Fahrräder in Rheinbreitbach entwendet

Sonntagnachmittag, 30. Mai 2021, wurden an einem Biergarten in Rheinbreitbach zwei hochwertige Mountainbikes entwendet, wobei eins davon elektrisch angetrieben werden kann. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei