Veröffentlicht am 2. Juni 2021 von wwa

LEUBSDORF – 75jähriger Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Sonntagmittag, 30. Mai 2021, ein 75jähriger Radfahrer aus Neuwied, als er den Linzer Weg in Richtung Hauptstraße mit seinem Fahrrad befuhr. Vermutlich durch ein plötzlich auftretendes plattes Hinterrad, kam er zu Fall und stürzte. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Quelle: Polizei