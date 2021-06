Veröffentlicht am 1. Juni 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Stiftungsfest des Kirchenkreises Altenkirchen

Die Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen hat bereits im Vorjahr ihr Jubiläumsfest „10 Jahre Kirchenkreis-Stiftung“ pandemiebedingt verschieben müssen. Da auch in diesen Wochen größere Menschenansammlungen noch nicht möglich und sinnvoll sind, soll nun ein kleines Fest zumindest online am Dienstag, 8. Juni, ab 19 Uhr stattfinden. Als Gastredner dabei: der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und frühere Präses der rheinischen Kirche, Dr.h.c. Nikolaus Schneider. Nikolaus Schneider war bereits Gastredner des ersten Stiftungsfestes 2011 in Hamm.

Passend zur aktuellen gesellschaftlich/kirchlichen Diskussion greift er das Thema: „Ist Kirche noch systemrelevant?“ auf. Eine Aussprache dazu gibt es selbstverständlich auch im digitalen Format.

Beim Stiftungsfest per Zoom präsentiert zudem der neugewählte Stiftungsrat (Vorsitzender Pfarrer Prof. Dr. Dr. Michael Klein/Hamm, seine Stellvertreterin Ina Löhr/Almersbach und die beiden weiteren Mitglieder Brigitte Jung/Daaden und Paul Seifen/Flammersfeld) die im Vorjahr geförderten Projekte.

Bei den beiden anderen wichtigen Elementen der bisherigen Stiftungsfeste – Imbiss und Plauderrunden – hofft der Stiftungsrat, dass dies alles bei dem nächsten Stiftungsfest in 2022 wieder so stattfinden kann.

Die Besucherinnen und Besucher der Stiftungsfeste in den vergangenen Jahren schätzen neben den stets spannenden Impulsreferaten mit namhaften Rednern und den Einblicken in besondere Projekte aus den Gemeinden, Kirchenkreis und seinen Einrichtungen vor allem auch den lebhaften Austausch. Hier kommen Menschen aus Kirche, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zusammen und bereichern sich in den Gesprächen über „Gott und die Welt“.

Wer gerne am Stiftungsfest teilnehmen möchte, kann sich bitte per mail bei der Superintendentur des Kirchenkreis Altenkirchen superintendentur.altenkirchen@ekir.de melden.

Nötig für die Teilnahme ist ein PC mit Kamera/Lautsprecher. Die Einwahldaten erhalten Interessierte dann ebenfalls per Mail.

Foto: Nikolaus Schneider, ehemaliger Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland und ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD, wird das – diesmal digital stattfindende Fest der Stiftung des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen – mit einem besonderen aktuellen Impulsreferat bereichern. Er spricht zu „Ist die Kirche noch systemrelevant?“ (Foto: privat)

Foto: Schon beim ersten Fest der damals frisch gegründeten Stiftung des Kirchenkreises 2011 war Nikolaus Schneider als Festredner dabei. Hier zwischen den beiden ehemaligen Vorsitzenden des Stiftungsrates (Superintendentin Andrea Aufderheide und Dieter Sonnentag) Foto: Kirchenkreis-Archiv.