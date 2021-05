Veröffentlicht am 31. Mai 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – KIRCHEN – Azubi-Spots auch 2021 wieder in Kirchen (Sieg) – IHK-Azubispot zum Thema Berufsausbildung

Der Azubispot – die Vor-Ort-Beratung unter freiem Himmel für alle, die noch eine Ausbildungsstelle für 2021 suchen oder eben Fragen rund um die duale Ausbildung haben, bekommen hierzu Antworten in Kirchen (Sieg). Weiterhin hat Corona vielerorts die Berufsorientierungsprozesse gehemmt. Deshalb werden bei der IHK Koblenz alle Kräfte in Bewegung gesetzt, suchende Betriebe und (un)entschlossene Schulabgänger zusammenzubringen.

Am Freitag, 18. Juni 2021, von 14:00 bis circa 17:00 Uhr, werden die Experten der IHK Koblenz am Eingangsbereich der Kaufland Filiale in Kirchen (Sieg) sein und freuen sich über viele Gespräche. „Alle sind herzlich eingeladen, unseren Azubi-Spot zu besuchen“, so Kristina Kutting.

Das Einhalten der Hygieneauflagen im Zuge von Corona, wie die Berücksichtigung von Abstandregelungen, das Tragen einer medizinischen Maske sowie Laufwege und Einlass- und Ausgangskontrollen sind obligatorisch.