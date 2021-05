Veröffentlicht am 31. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Vier Neuinfektionen am Montag – Inzidenz steigt auf 24,8, bleibt aber stabil unter 50

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Montag, 31. Mai 2021, um 15.00 Uhr:

Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis Altenkirchen mit Stand von Montagnachmittag 4.857 laborbestätigte Infektionen, das sind vier mehr als am Wochenende. Als genesen gelten 4.668 Menschen. Die Zahl der kreisweit aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen liegt bei 89. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz als offizielle Meldestelle des Landes Rheinland-Pfalz für die Daten zur Corona-Pandemie gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Montag mit Stand von 14.10 Uhr mit 24,8 an. Der Wert für das Land lag bei 32,3. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen sind am Montag 522 Personen geimpft worden, es fanden 364 Erst- und 158 Zweitimpfungen statt.

Neue Öffnungszeiten im Testzentrum in Altenkirchen ab dem 01. Juni 2021

Der Betrieb in den beiden Testzentren des Landkreises Altenkirchen an den DRK-Krankenhausstandorten in Altenkirchen und Kirchen konnte bislang durch die Amtshilfe der Bundeswehr reibungslos sichergestellt werden. Leider kann die Bundeswehr ab dem 01. Juni 2021 die Amtshilfe nur noch für das Testzentrum in Kirchen fortführen. Das Testzentrum in Altenkirchen bleibt aber ebenso in Betrieb, jedoch mit reduzierten Öffnungszeiten, die sich ab Dienstag, 01. Juni 2021 wie folgt darstellen: montags bis freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.857

Steigerung zum 30. Mai: +4

Aktuell Infizierte: 89

Geheilte: 4.668

Verstorbene: 100

in stationärer Behandlung: 3

7-Tage-Inzidenz: 24,8

Der Überblick nach Verbandsgemeinden (Steigerungen zum 28.05.2021)

Altenkirchen-Flammersfeld: 1431/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 990/+3

Daaden-Herdorf: 552

Hamm: 548

Kirchen: 708/+5

Wissen: 628