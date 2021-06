Veröffentlicht am 1. Juni 2021 von wwa

VETTELSCHOSS – Diebstahl in Vettelschoß schnell geklärt

Via E-Mail teilte eine Person der Linzer Polizei den Diebstahl hochwertiger Laufschuhe mit. Die Schuhe waren in der Nacht zum Montag, 10. Mai 2021, vor der Haustüre des Geschädigten in Vettelschoß entwendet worden. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes bei der Polizei konnte der Tatverdacht schnell auf eine Person in Vettelschoß verifiziert werden. Die Vermutung des Sachbearbeiters bestätigte sich, die Schuhe wurden beim Tatverdächtigen aufgefunden. Quelle: Polizei