Veröffentlicht am 1. Juni 2021

MUDERSBACH – Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen in Mudersbach

Sonntagnacht, 30. Mai 2021, wurden an zwei Fahrzeugen in der Straße Auf’m Strüdchen in der Ortslage Mudersbach Sachbeschädigungen begangen. An dem Daimler-Benz einer 27jährigen Frau und an dem Toyota eines 52jährigen Mannes wurden Reifen durch Messerstiche so beschädigt, dass sie bei Entdeckung der Tat bereits luftleer waren. Hinweise auf den Täter an die Polizei Betzdorf oder den Bezirksdienst in Mudersbach. Quelle und Foto: Polizei