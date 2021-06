Veröffentlicht am 1. Juni 2021 von wwa

NEUWIED – Alkoholisiert auf der B 256 am Steuer

Samstagabend, 29. Mai 2021, gegen 23:20 Uhr wurde der Neuwieder Polizei ein Pkw gemeldet, der in unsicherer Fahrweise auf der B 256 in Richtung Neuwied geführt wurde. Die entsandten Beamten konnten das besagte Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Oberbieber aufnehmen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt. Quelle: Polizei