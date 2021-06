Veröffentlicht am 1. Juni 2021 von wwa

SCHÖNSTEIN – Verkehrsunfall mit Kradfahrer in Wissen

Sonntagmittag, 30. Mai 2021, gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 55jähriger Fahrzeugführer mit seiner Harley-Davidson die Schloßstraße aus Richtung Wissen kommend in Richtung Gebhardshain. Ein 84jähriger Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz, B-Klasse, befuhr die Fürst-Hatzfeld-Straße aus Richtung Karweg kommend und beabsichtigte an der Schloßstraße nach links in Richtung Gebhardshain abzubiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt des, für ihn von rechts kommenden, Kradfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer Verletzungen erlitt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei