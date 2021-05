Veröffentlicht am 31. Mai 2021 von wwa

WEISSENTHURM – Radfahrerin in Begegnung mit jugendlichen Fußgängerinnen gestürzt

Samstagnachmittag, 29. Mai 2021, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Weißenthurm zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin.

Die Radfahrerin befuhr den rechten, geteilten Rad- und Fußgängerweg an der Hauptstraße in Weißenthurm in Richtung Andernach. Kurz vor der Rheinbrückenunterführung kamen ihr zwei Mädchen (circa 13 und 17 Jahre alt) nebeneinander gehend entgegen. In der weiteren Folge stürzte die Radfahrerin und verletzte sich. Der genaue Hergang, so die Polizei, ist unklar. Während der Versorgung der verletzten Frau, verließen die beiden Mädchen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Personalien der Mädchen sind nicht bekannt.

Zur Klärung des Herganges werden Hinweise, insbesondere zu den beiden Mädchen benötigt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei