Veröffentlicht am 1. Juni 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Blutspendetermin in Birken-Honigsessen

Die Rotkreuz-Bereitschaft Birken-Honigsessen hatte wieder zum Blutspenden eingeladen. Und gefolgt sind der freundlichen Bitte dann insgesamt 53 Frauen und Männer überwiegend aus der nahen Umgebung. Besonders erfreut war man über die drei Erstspender.

Die Prozedur lief natürlich nach den Hygieneregeln von Coronazeiten ab. Das heißt unter anderem ständiges Mundschutztragen und Temperaturkontrolle am Eingang der Turnhalle. Nach der Anmeldung ging es zur ärztlichen Voruntersuchung mit Blutdruckmessen. In der Halle selbst herrschte „Einbahnverkehr“.

Dann war der Weg frei zum Spenden von jeweils einem halben Liter Blut. Es standen jedoch aus Sicherheitsgründen lediglich sechs Liegen zur Verfügung. Neben den Vertretern des zuständigen DRK-Blutspendedienstes bewährten sich sieben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des örtlichen Roten Kreuzes vor Ort. Nach dem Ruhen durften die Spender noch als kleine Aufmerksamkeit und als Zeichen des Dankes eine Süßigkeit beim Verlassen der Halle mitnehmen. Wenn man weiß, dass täglich rund 15.000 Blutspenden zur Versorgung von kranken oder verletzten Menschen in Deutschland benötigt werden und jedermann unversehens in eine solche Lage kommen kann, haben alle Spenderinnen und Spender ein großes Lob verdienst.

In Birken-Honigsessen spendete beispielsweise eine junge Frau aus Friesenhagen zum zweiten Mal, was hoffen lässt, dass sich auch jüngere Menschen ihrer Verantwortung bewusst sind. Der nächste Termin in Birken-Honigsessen ist für Freitag, den 30. Juli 2021 angesetzt. Eine Terminvereinbarung ist schon jetzt möglich unter terminreservierung.blutspendedienst-west.de. Ein negativer Coronatest wird nicht verlangt und auch nach dem Impfen kann sofort gespendet werden. (bt) Fotos: Bernhard Theis