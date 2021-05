Veröffentlicht am 31. Mai 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Nötigung von drei Reiterinnen im Straßenverkehr auf der K 14 bei St. Katharinen

Freitagmittag, 28. Mai 2021, gegen 14:25 Uhr wurden drei Reiterinnen auf der K 14 zwischen St. Katharinen und Rödder von dem Fahrer eines landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuges im Straßenverkehr genötigt. Der Traktor mit Anhänger befuhr die gleiche Richtung und näherte sich von hinten auf der engen Straße, die kein gefahrloses Passieren ermöglicht. Bei Erkennen der Reiterinnen

hupte der Fahrer, unterließ es jedoch, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Reiterinnen versuchten, in einen Feldweg auszuweichen, was einer Reiterin nicht mehr gelang. Sie musste vom Pferd abspringen. Das Tier lief in ein angrenzendes Feld und zog die Reiterin hinter sich her. Der Fahrer des Traktors bremste sein Fahrzeug kurz ab, beschimpfte die Reiterinnen und fuhr anschließend in Richtung Rödder davon. Das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte abgelesen werden. Quelle: Polizei