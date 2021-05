Veröffentlicht am 30. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Sechs neue Infektionen am Wochenende 29. und 30. Mai 2021 – Inzidenz bei 21,7

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Sonntag, 30. Mai 2021, um 12.30 Uhr:

Mit sechs Neuinfektionen am Wochenende steigt die Gesamtzahl aller im Verlauf der Corona-Pandemie positiv Getesteten im Kreis Altenkirchen auf 4853. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis sinkt erneut und bleibt weiterhin deutlich unter 50. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz als offizielle Meldestelle des Landes Rheinland-Pfalz für die Daten zur Corona-Pandemie gab die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis am Samstag mit Stand von 11.10 Uhr mit 26,4 und für Sonntag mit Stand von 11.10 Uhr mit 21,7 an. Der Wert für das Land lag bei 31,6 am Samstag und bei 31,8 am Sonntag.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Wochenende insgesamt 956 Impfungen statt, am Samstag Zweitimpfungen (500) und am Sonntag ausschließlich Erstimpfungen (456).

Angesichts der Inzidenz-Werte unter 50 sind weitere Lockerungen, u. a. in der Gastronomie, gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes im Kreis Altenkirchen frühestens ab Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam) zu erwarten. Voraussetzung dafür ist eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 an fünf aufeinander folgenden Werktagen. Die Lockerungen greifen dann ab dem übernächsten Tag. Zugrunde gelegt wird dabei der Datenbestand des Robert-Koch-Instituts (RKI), dass die Daten des Landesuntersuchungsamtes mit Verzögerung übernimmt. Das heißt: Gezählt wird aktuell ab Donnerstag, den 27. Mai, der fünfte Tag könnte Dienstag, der 01. Juni, und der dann übernächste Tag Fronleichnam (Donnerstag), der 03. Juni, sein.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.853

Steigerung zum 28. Mai: +6

Verstorbene: 100

in stationärer Behandlung: 7

7-Tage-Inzidenz: 21,7