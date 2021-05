Veröffentlicht am 29. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – Zwölf neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert bei 31,7 –

Im Kreis Neuwied sind zwölf Neuinfektionen mit dem Corona-Virus verzeichnet worden. Der vom RKI errechnete Inzidenzwert sinkt auf 31,7 und befindet sich damit den fünften Werktag in Folge unterhalb der Grenze von 50. Folglich dürfen Kultur und Gastronomie ab Sonntag auch innen wieder unter Auflagen (Abstand / Test) öffnen.

Die Impfterminvergabe läuft ausschließlich über das Land, nicht über das Impfzentrum in Oberhonnefeld oder die Kreisverwaltung in Neuwied. Die entsprechende Info-Hotline mit der Tel. 0800/5758100 ist erreichbar montags bis freitags zwischen 7 und 23 Uhr und an den Wochenenden zwischen 10 und 18 Uhr (Fronleichnam 10 bis 16 Uhr). Die Impftermin-Registrierung (und Stornierung) kann außerdem online erfolgen unter https://impftermin.rlp.de

Das Impfzentrum selbst hat keinen Einfluss darauf, wer wann einen Termin bekommt und auch nicht darauf, ob und an welcher Stelle jemand auf der Nachrückerliste steht! Alle Personen, die sich bis Anfang Mai in der Prio 1 oder 2 registriert haben, müssten zwischenzeitig einen Termin erhalten haben.