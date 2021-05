Veröffentlicht am 31. Mai 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Onlinekurs: Haiku – die Welt auf dem Punkt

In diesem Kurs der Kreisvolkshochschule Altenkirchen ab Dienstag, den 8. Juni werden online die Grundlagen der wohl beliebtesten Lyrikform der japanischen Dichtung vermittelt: Besonderheiten des Haiku in der deutschen Sprache, seine charakteristischen Kennzeichen und Stilmittel.

Haiku gilt als die kürzeste Gedichtform der Welt und Haiku zu schreiben ist eine ganz besondere Art, die Welt und sich selbst wahrzunehmen. Der Kurs beginnt mit einer kurzen Meditation, um abzuschalten und in den Fluss zu kommen, der mitnimmt in die Welt der Gefühle und Bilder. Ziel der Übungen und Experimente ist es, sich auf das zu fokussieren, was im Moment wesentlich ist und was lyrisch zum Ausdruck kommen soll.

Das Angebot umfasst drei Onlinetermine (Dienstag, 08. Juni 2021, 19:00 bis 21:00 Uhr, Dienstag, 22. Juni 2021 und Dienstag, 06. Juli 2021, jeweils 19:00 bis 20:30 Uhr) und findet über die Videokonferenzplattform ZOOM statt.

Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 15 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel. 02681/812213 oder E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.