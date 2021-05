Veröffentlicht am 30. Mai 2021 von wwa

WEYERBUSCH – Alles was fliegt – Flugzeuge, Raketen und Co in der Kita „Sonnenschein“ in Weyerbusch – Acht Kinder der Kita „Sonnenschein“ machen eine Reise in die Welt des Fliegens

Seit Februar 2021 beschäftigen sich acht Delfin-Kinder der Kita „Sonnenschein“ in Weyerbusch nun mit dem Thema Fliegen. Im Rahmen ihrer Ausbildung führt die Anerkennungspraktikantin Esther Klippenstein ein Projekt mit den Vier- bis Sechsjährigen durch. Der beliebte Teddy-Pilot „Pit“ begleitet die Kinder durch das gesamte Projekt.

Mit viel Spannung entdeckten die Kinder zuerst die Geschichte der Fliegerei, um danach selbst aktiv zu werden und wie kleine Forscher herauszufinden, warum etwas fliegen, oder auch nicht fliegen kann. Auf kindgerechte, spielerische Art und Weise wurden den Kindern naturwissenschaftliche Phänomene wie die Erdanziehungskraft oder der Auftrieb nahegebracht. Anschließend bauten die kleinen Wissenschaftler selbst Flieger, wie Flugzeuge, Hubschrauber, Fallschirme und Raketen, um diese danach auszuprobieren. Mächtig stolz waren sie auf ihre eigenen Kunstwerke.

Bei der Bewältigung einer Bewegungslandschaft, wo den Kindern viele der Flugobjekte wieder begegneten, stellten sie ihr Wissen sowie ihren Gruppenzusammenhalt unter Beweis. Mit der Ablegung eines „Pilotenscheins“ wurden die Kinder zu echten „Flug-Experten“ ernannt.

Nun wurde sich auch eingehender mit einem Flugobjekt, der Rakete, auseinandergesetzt: Wie startet eigentlich eine Rakete? Was passiert auf dem Weg ins All? Wie ist der Tagesablauf eines Astronauten und was isst er dort oben? Voller Begeisterung äußerten die Kinder den Wunsch, eine große begehbare Rakete für den Gruppenraum zu bauen. Diese wurde, mit Unterstützung von Eltern, die Kartonagen zur Verfügung stellten, viel Spaß und Kreativität fertiggestellt. Auch eine volle Astronautenausrüstung wurde anschließend aus recycelten Materialien hergestellt.

Durch die regelmäßige Präsentation der letzten Aktivitäten am „Projektfenster“ der Gruppe wurden die Eltern der Kinder stets auf dem aktuellen Stand gehalten. Die Dokumentationen wurden stets mit viel Interesse betrachtet und führten zum Austausch zwischen Kolleginnen und Eltern.

Mitte Mai wurde das Projekt mit einem gemeinsamen „Astronautenfrühstück“, welches die Projektkinder für die Gruppe vorbereiteten, abgeschlossen. Fotos: Kita Weyerbusch