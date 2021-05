Veröffentlicht am 30. Mai 2021 von wwa

RENGSDORF – Verkehrsunfallflucht auf der B 256 bei Rengsdorf

Freitagnachmittag, 28. Mai 2021, gegen 15:20 Uhr kam es auf der B 256 Höhe Rengsdorf in Fahrtrichtung Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer BMW Touring soll den Geschädigten nach dem Überholen geschnitten haben, so dass der mit seinem VW Transporter ausweichen musste und einen Leitpfosten touchierte. Das Fahrzeug wurde hierbei beschädigt. Der Fahrzeugführer des BMW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei