30. Mai 2021 von wwa

BETZDORF – Fahrradunfall mit elfjährigem Jungen in Betzdorf Ein elfjähriger Junge aus der Verbandsgemeinde Betzdorf fuhr am Freitagmittag, 28. Mai 2021, gegen 14:45 Uhr mit seinem Fahrrad in der Ortslage Betzdorf über den Gehweg von der abschüssigen Bismarckstraße in Richtung Wilhelmstraße. Beim Linksabbiegen auf den Gehweg der Wilhelmstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam auf die Fahrbahn. Ein vorbeifahrender 68jähriger Mann, ebenfalls aus der Verbandsgemeinde Betzdorf, der mit seinem Auto in Fahrtrichtung Wallmenroth unterwegs war, konnte zwar sein Fahrzeug noch abbremsen und etwas zur Seite lenken, trotzdem kollidierte der Junge mit seinem Fahrrad mit der rechten Seite des Pkws und stürzte. Der Junge wurde am Bein leicht verletzt, sodass eine ambulante Behandlung im Krankenhaus Kirchen ausreichend war. Sowohl am Pkw als auch am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei